Euroflora 25, spazi triplicati tra Waterfront e Palasport

Euroflora 2025 torna nella sua sede storica a Genova. Dopo due edizioni nei Parchi di Nervi, la 13ª Mostra Internazionale di piante e fiori si svolgerà dal 24 aprile al 4 maggio al Waterfront di Levante e all'interno del Palasport. Occuperà un'area di 84mila metri quadrati, triplicando gli spazi espositivi rispetto al passato. Il percorso si svilupperà dal nuovo parco urbano alla Marina, con un'esposizione galleggiante e due livelli nel padiglione Jean Nouvel. Saranno presenti tutte le tipologie di piante: fiori recisi, composizioni floreali e bonsai. Previste anche quattro arene per incontri e spettacoli, cinque sale per convegni e un'ampia area per il Mercato Verde.

"Non è mai successo di avere un'estensione così elevata - ha commentato il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, durante la presentazione dell'edizione 2025 - mandiamo un messaggio di bellezza, di natura e di ecosostenibilità perché vogliamo che tutti vengano senza utilizzare automobili, ma con mezzi pubblici, i treni, gli autobus e i pullman che arriveranno da tutta Italia e dall'estero. Vogliamo rilanciare ancora di più la nostra Liguria, non solo per la tradizione passata, ma per tutto quello che possiamo fare in futuro. Aspettiamo tantissimi visitatori, andrà tutto bene".

"I parchi di Nervi non sono archiviati, teniamo sempre le porte aperte perché hanno avuto un grande successo - ha concluso Bucci - ora lo facciamo in quest'area nuova e abbiamo colto l'opportunità per inaugurare il parco della Foce e farlo insieme a Euroflora". Il progetto, firmato dall'architetto Matteo Fraschini, prevede quattro installazioni artistiche denominate 'Origami Verdi' e punti panoramici per ammirare la manifestazione. Tra le novità, un giardino dell'antico Egitto ricostruito dal Museo Egizio di Torino, la presenza del Parco Nazionale delle Cinque Terre e tecnologie bioispirate dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Non mancheranno gli eventi collaterali, con incontri tecnici, spettacoli musicali e la partecipazione di istituzioni, associazioni e florovivaisti da tutta Italia. I biglietti per Euroflora 2025 sono in vendita su Ticketone a partire da 25 euro per l'ingresso intero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA