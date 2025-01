Costretta a lavorare a pochi giorni dal parto, datore sanzionato

Faceva lavorare una commessa a pochi giorni dal parto. Per questo il titolare di un negozio di alimentari del centro di Genova è stato segnalato alla procura da parte del personale dell'Ispettorato del lavoro dell'area metropolitana di Genova.

Gli addetti, infatti, dopo aver incrociato le informazioni delle banche dati dell'ispettorato e dell'Inps, hanno fatto un controllo scoprendo l'irregolarità. La legge impone l'astensione obbligatoria dal lavoro dopo sette mesi di gravidanza a meno di condizioni particolari che non sono state riscontrate in questa circostanza. La commessa, hanno rilevato gli ispettori, era costretta a stare molte ore in piedi. Verranno elevate anche sanzioni.



