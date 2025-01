Calcio: Sampdoria, Perisan è il nuovo portiere

Risolto il rebus portiere in casa Sampdoria, il prescelto è Samuele Perisan, 27 anni, che arriva in prestito dall'Empoli. In Toscana andrà l'estremo difensore blucerchiato Marco Silvestri che ormai era fuori dal progetto della squadra dopo aver collezionato 8 presenze da inizio campionato senza mai convincere.

Perisan, che non ha giocato in questa stagione con la maglia dell'Empoli, potrebbe debuttare già sabato nella delicatissima sfida interna col Cosenza visto lo stop per infortunio di Simone Ghidotti nell'ultima gara col Mantova e sarà costretto allo stop per almeno un mese.

L'arrivo di Perisan dovrebbe sbloccare poi la cessione dell'altro portiere attualmente in rosa Paolo Vismara che l'Atalanta, proprietaria, vuole cedere nelle prossime ore alla Carrarese in prestito.



