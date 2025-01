Calcio: Genoa; Onanan arriva subito, Ellertsson a giugno

Genoa attivissimo sul mercato in questi ultimi giorni di gennaio. Il club rossoblù ha piazzato due colpi, entrambi a centrocampo, uno in prospettiva e uno subito. Con il Venezia, che ha ufficializzato l'arrivo in prestito del difensore rossoblù Marcandalli, ha chiuso per l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista islandese Ellertsson.

Ellertsson rimarrà però in laguna sino a giugno quando si trasferirà al Genoa per una cifra di poco superiore ai 3 milioni di euro. Il nazionale islandese, classe 2002, arrivò in Italia nel 2018 vestendo la maglia delle giovanili della Spal per poi esordire nel 2021, passato allo Spezia nel gennaio del 2023 si trasferisce al Venezia dove gioca tutt'ora. Vanta 60 presenze in serie B, 32 in serie A e 19 presenze con la maglia della propria nazionale dal 2021.

In chiusura invece l'arrivo in prestito dai turchi del Besiktas del centrocampista camerunense Jean Onana, classe 2000.

Approdato in Europa nel 2019 ai portoghesi del Leixoes Onana si è poi fatto notare in Francia con le maglie del Lilla, Bordeaux, Lens e Olimpique Marsiglia con una parentesi in Belgio nel R.E.

Mouscron. Vanta anche 10 presenze con la maglia del Camerun.





