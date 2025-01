Bucci, non commento caso Almasri ma non rallenterà ok Piciocchi

"Non commento mai le vicende giudiziarie, non le commento per gli altri, non le commento per me e nemmeno per il Presidente del Consiglio". Il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, risponde così sulla vicenda Almasri. "Ci sono tante persone vicine a me che sono passate ultimamente sotto esperienze giudiziarie - ha aggiunto Bucci - non ho mai commentato perché non è il mio lavoro. Ho rispetto per la magistratura".

Sull'ipotesi che l'inchiesta possa in qualche modo rallentare i tempi per l'ok da Roma alla candidatura a sindaco di Genova Pietro Piciocchi per il centrodestra, Bucci ha risposto: "Non ho timori che possa rallentare le pratiche per l'ok a Piciocchi".





