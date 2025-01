Asef sbarca a Euroflora con una Lanterna 'verde'

I colori ed i profumi di Genova quali sfondo naturale per il suo simbolo: la Lanterna. Tutto ciò realizzato con piante aromatiche e fiori della nostra regione, inseriti in uno spazio espositivo di 140 metri quadrati, nel cuore del rinnovato Palasport, nell'area fieristica genovese. Si presenterà così lo stand realizzato da A.Se.F., l'azienda delle onoranze e dei trasporti funebri del Comune di Genova in occasione dell'edizione 2025 di Euroflora, in programma nel waterfront di levante, dal 24 aprile al 4 maggio. Un allestimento che vuole trasmettere un messaggio forte ai visitatori della floralie: A.Se.F. è un patrimonio della città, un'azienda pubblico partecipata attiva dal 1909 e che, per quanto profondamente rinnovata nell'ultimo decennio, affonda le proprie radici nella storia di Genova, di cui condivide il dna.

Lo stand si svilupperà in tre aree specifiche: la prima, più esterna e visibile, vedrà svettare la Lanterna di Genova, realizzata in scala 1:20, le cui facciate saranno realizzate in muschio verde, lo stemma della croce di San Giorgio sarà ricreato con fiori bianchi e rossi; intorno al basamento vi sarà un'area di sabbia e piastre di pietra, dove i visitatori potranno addentrarsi per vedere da vicino la realizzazione del faro di San Benigno. La seconda area circolare ospiterà una grande aiuola, con fiori e piante aromatiche tipici della Liguria, i cui colori riportano ai cromatismi delle palazzate frontemare dei quartieri del ponente e del levante cittadino.

Infine vi sarà uno spazio dedicato all'accoglienza, con poltrone e addetti a disposizione di chi vorrà scoprire l'azienda genovese. "Asef ha una sua forte collocazione nell'ambito florovivaistico - spiegano l'amministratore unico di Maurizio Barabino e il dirigente amministrativo e gestionale Franco Rossetti - Vi è una consolidata collaborazione con quattro eccellenze nell'ambito genovese. Saranno loro a realizzare il progetto ideato dall'architetto Alice Beraldo". I vertici di AsefF. sottolineano che "Euroflora è una vetrina eccezionale, allestita quest'anno in un luogo dalle caratteristiche uniche nel mondo, progettato dal grande architetto genovese Renzo Piano. Per l'azienda è un'occasione di visibilità e di riaffermazione dei propri valori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA