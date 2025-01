Alla Spezia nasce un parco nell'ex convento delle Clarisse

Alla Spezia sono terminati i lavori di restauro dell'ex convento delle Clarisse e della chiesa di Santa Cecilia, un intervento per valorizzare la città sotto il profilo storico, ambientale, paesaggistico, culturale e turistico attraverso un nuovo parco urbano aperto alla cittadinanza. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Pierluigi Peracchini e l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone.

"L'area della Chiesa di Santa Cecilia e dell'ex Convento delle Clarisse subirono pesanti bombardamenti nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale - ricorda Peracchini - ma grazie a un importante progetto dell'amministrazione sono stati riqualificati e messi in sicurezza i resti per restituire alla città l'area del parco della Clarisse come spazio di socialità, cultura e benessere".

"Un recupero significativo, che segna la conclusione di una serie di investimenti nell'ambito del progetto 'Spezia Forte', finanziato dalla Regione con oltre 5 milioni complessivi - ricorda Giampedrone -. L'impegno dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione per raggiungere obiettivi concreti: l'auspicio è che in futuro Regione Liguria possa continuare a sostenere interventi analoghi come fatto per La Spezia".

Per il recupero del complesso architettonico delle Clarisse la Regione Liguria ha destinato circa 1,6 milioni del Fondo strategico regionale.



