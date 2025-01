A Genova torna primo lampadario restaurato in Galleria Mazzini

A Genova torna il primo lampadario in bronzo restaurato in Galleria Mazzini, storica galleria commerciale pedonale nel centro città costruita e inaugurata alla fine del XIX secolo.

"Nei prossimi mesi Galleria Mazzini tornerà ai fasti e alla bellezza di un tempo, come forse mai nessun genovese di oggi ha mai avuto modo di ammirarla", commenta il facente funzioni di sindaco di Genova Pietro Piciocchi che insieme agli assessori comunali al Commercio Paola Bordilli e ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari, ha effettuato un sopralluogo nella galleria dove è stato completato il montaggio del primo dei quattro lampadari in bronzo, oggetto di un restyling.

"Dopo molti anni, i lampadari tornano nella loro collocazione originaria - spiega Piciocchi - è stato completato l'intervento nella prima fase di cantiere e ora si procede con la seconda: ad aprile i lavori saranno finiti, con le nuove vetrate, il montaggio, oltre che dei lampadari restaurati, dei decori metallici sulle facciate, anche su quelle laterali da cui mancavano da tempo. Un grande lavoro certosino portato avanti dai nostri tecnici nel massimo rispetto dell'aspetto architettonico originario con il risultato di restituire un autentico gioiello alla città e ai turisti".



