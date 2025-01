Saranno Raf, BigMama, Ermal Meta, Benji & Fede e Tedua gli artisti che si esibirano sul palco del Suzuki Stage in piazza Colombo per ciascuna delle cinque serate del festival di Sanremo, dall'11 al 15 febbraio. Lo ha annunciato l'Ad di Rai Pubblicità, Luca Poggi, durante la conferenza stampa delle iniziative per il progetto Tra Palco e Città, insieme con il Comune di Sanremo, in corso al Casinò.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA