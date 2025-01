Sanità: proroga contratti Rsa, nuovi budget revisione standard

"Regione Liguria, in condivisione con il tavolo sociosanitario, sta organizzando un gruppo di lavoro per la revisione e l'aggiornamento del Manuale di autorizzazione al fine di rivedere gli standard organizzativi delle strutture esistenti e di valutare nuovi eventuali setting assistenziali. È infatti in corso la revisione del fabbisogno dei posti letto che attualmente rappresentano l' offerta disponibile. Verrà quindi effettuato un aggiornamento contrattuale allo scopo di rivedere i budget adeguandoli ai fabbisogni emergenti". Così l'assessore alla Sanità Massimo Nicolò in Consiglio regionale in merito alla proroga contrattuale dei soggetti accreditati al 31 marzo 2025.

"Rispetteremo la tempistica prevista - continua Nicolò - e nel caso di necessarie proroghe sarà ovviamente garantita la continuità di servizio ad oggi in alcun modo compromessa.

Infatti, le azioni messe in campo durante l'emergenza influenzale hanno garantito una pronta risposta del sistema nell'aumentare i posti letto per alleggerire gli ospedali; pertanto, il settore resta attentamente monitorato e l'interlocuzione con le ASL e con gli enti gestori è continua".





