Il Genoa vola con i difensori, ko un Monza spento

Seconda vittoria casalinga consecutiva per il Genoa di Vieira che con due gol nella ripresa di entrambi i difensori centrali, De Winter e Vasquez, regola il Monza sempre più fanalino di coda. Un successo che vale l'aggancio a Udinese e Torino a quota 26 per una classifica che ora fa sorridere i rossoblù. In casa Genoa Vieira preferisce far partire dalla panchina i recuperati affidandosi in avanti a Pinamonti supportato da Miretti e Thorsby, Zanoli è assente per febbre. Bocchetti schiera invece dal primo minuto l'ultimo arrivato Urbanski mentre la coppia d'attacco è composta da Caprari e Maldini. Genoa subito aggressivo, Monza che cerca di sfruttare la velocità nelle ripartenze in particolare di Caprari. E proprio da un'azione in velocità arriva il primo vero pericolo della gara grazie al Monza al 16'. Al tiro Kyriakopoulos che incrocia il sinistro rasoterra ma una leggera deviazione di Kassa salva il Genoa con la sfera che termina in angolo. Il Genoa risponde subito con una bella azione innescata da Pinamonti che serve Miretti, l'ex Juve si allarga, supera con un sombrero il diretto marcatore e crossa. Stacco di testa di Pinamonti e Turati salva alzando in angolo. Sugli sviluppi del corner Kyriakopoulos travogle Vasquez sotto gli occhi di Doveri che indica il dischetto. Ma dagli undici metri Pinamonti calcia centrale e Turati respinge salvando il Monza. La squadra di Vieira non si fa perà abbattere e poco dopo al 37' va via in contropiede con Miretti che entrato in area lasica partire un diagonale deviato però da Izzo in angolo. Il tempo si chiude con un infortunio ad Akpa Akpro, dentro Bianco, ed un Grifone troppo frenetico ed impreciso nella ricerca del gol del vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi Bocchetti inserisce Mota Carvalho per l'ammonito e nervoso Kyriakopoulos mentre Vieira conferma l'undici iniziale e dopo 35" Miretti colpisce di testa la traversa su cross di Pinamonti da destra. Al decimo Vieira rompe gli indugi e fa esordire l'esterno offensivo ivoriano Maxwell Cornet arrivato in settimana dal Southampton ma di proprietà del West Ham per dare maggiore incisività alla sua squadra. La mossa sortisce subito l'effetto sperato con una doppia conclusione dopo una veloce ripartenza prima di Thorsby e poi proprio di Cornet, ma era in fuorigioco, che Turati salva due volte. Il gol è nell'aria e arriva al 16'. Punizione dal vertice di destra di Martin, palla sul secondo palo dove arriva in solitario De Winter che di testa batte Turati facendo esplodere il Ferraris.

Bocchetti prova così a rispondere inserendo Petagna e Vignato per Caprari e Maldini. Al Monza non basta però per rimettere la gara sui binari perché il Genoa difende bene e vuole chiuderla.

La squadra di Vieira ci riesce al 39': Masini allarga per Cornet, cross al bacio in area e inserimento di Vasquez che di testa infila il pallone nell'angolino per il raddoppio. Per il Grifone è festa grande sotto lo sguardo di patron Sucu presente in tribuna mentre Bocchetti attende ora rinforzi dal mercato ma vede allontanarsi sempre di più la zona salvezza.



