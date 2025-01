Crollo muro Genova, sette in tutto gli sfollati

"A seguito della frana che ha interessato questa mattina il terrapieno di un edificio in via dei Cinque Santi, nel quartiere del Lagaccio, sono stati evacuati in tutto tre appartamenti di cui uno nell'edificio a monte e gli altri due nell'edificio a valle. Evacuate in tutto 7 persone di cui un nucleo familiare di 5 persone (padre, madre e tre minori) che si sono sistemate in autonomia. Una persona è stata alloggiata a spese del Comune di Genova in un albergo, mentre restiamo in attesa di contattare l'altra persona per capire le sue esigenze e necessità". Lo ha detto l'assessore comunale alla sicurezza Sergio Gambino.

"Già dalla mattina, Iren e Vigili del Fuoco hanno bloccato e messo in sicurezza la fuga di gas conseguente alla frana - ha concluso Gambino -. Attualmente, l'edificio a monte da dove proveniva la frana è senza fornitura di gas. Iren sta procedendo alle operazioni di ripristino".

In serata il Comune ha spiegato che, "mentre Iren sta lavorando per ripristinare la fornitura di gas - e garantire così la possibilità di cucinare e di usufruire del riscaldamento ai circa 140 abitanti dei due edifici interessati dalla frana - la Protezione Civile, di concerto con i Servizi sociali del Comune di Genova, si è attivata per alloggiare in albergo le persone fragili che ne facciano richiesta e per gestire eventuali altre necessità".



