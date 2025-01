Comunali, Bucci 'assurdo centrosinistra non abbia candidato

Dopo aver proposto la candidatura di Armando Sanna (capogruppo del Pd in Regione) come vice sindaco del centrodestra, il presidente Marco Bucci torna a provocare la coalizione del centrosinistra in vista della tornata elettorale che darà a Genova un nuovo sindaco. "Ora parlano di Luca Pastorino, vediamo - ha detto Bucci a margine del consiglio regionale - noi il candidato l'abbiamo già scelto e funziona, manca il consenso del tavolo romano. Il fatto che gli altri non lo abbiano dice tanto agli elettori". "Non si può non avere il candidato, è assurdo - ha aggiunto Bucci, regista del centrodestra genovese in vista delle amministrative - il candidato è fondamentale e ci deve essere anche il programma.

Vanno in parallelo. Non si può pensare di non averlo, soprattutto quando tutti sanno che non c'è il candidato perché non sono d'accordo e continuano a litigare tutti i giorni. Di fronte a questo messaggio l'elettore ci pensa, noi diamo un messaggio che lo abbiamo, è lui, andiamo avanti e siamo tutti d'accordo". "Luca Pastorino è in gamba, magari chiedo a lui di fare il vicesindaco" ha concluso Bucci commentando le ultime indiscrezioni che danno un centrosinistra genovese orientato verso il deputato del Partito Democratico e attuale sindaco di Bogliasco.



