Cgil, niente accordo arriva licenziamento lavoratori Ericsson

"Si è concluso con un mancato accordo la vertenza Ericsson che riguarda 8 lavoratori del sito di Genova, del reparto Supply Chain, che a breve riceveranno le lettere di licenziamento". Lo denuncia la Cgil in una nota. "A nulla sono valsi i tentativi di mediazione sindacale, che fin dall'inizio della procedura, hanno avuto l'obiettivo di far ricollocare gli 8 lavoratori all'interno degli altri reparti dell'azienda. Nè sono state ascoltate le richieste di ritiro della procedura per riaprirla eventualmente soltanto per coloro che tra gli 8 sono più vicini all'età pensionabile, e che avrebbero potuto essere interessati ad un incentivo che li traghettasse alla pensione".

"Essendo molto eterogenee le condizioni personali e familiari delle 8 persone coinvolte, non è stato possibile per il sindacato firmare un accordo collettivo che mettesse d'accordo tutti, anche in presenza di un incentivo economico messo a disposizione dall'Azienda - dice ancora Sonia Montaldo Segretaria generale Slc Cgil Genova -. Rimane l'amarezza per una vicenda che avrebbe potuto concludersi diversamente e la preoccupazione per il futuro di Ericsson a Genova, vista la politica di dismissione che da anni l'azienda sta mettendo in campo, contro cui neanche la Regione Liguria, pur interessatasi attivamente della vicenda, è riuscita ad ottenere garanzie reali tramite un piano industriale di lungo periodo".



