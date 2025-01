Beghin, Bucci-Piciocchi incapaci e Genova fa conti con maltempo

"Mentre Genova continua a fare i conti con il dissesto idrogeologico, pare evidente che l'amministrazione Bucci-Piciocchi dimostri una volta di più l'incapacità di intervenire concretamente per mettere in sicurezza il territorio. Dal 2017 a oggi, non è stato fatto praticamente nulla per prevenire frane e alluvioni, e i cittadini ne pagano le conseguenze". Lo dichiara Tiziana Beghin, ex europarlamentare M5S attualmente proposta come candidata sindaca dal Movimento 5 Stelle a Genova per la coalizione progressista, che punta il dito contro l'inerzia della giunta uscente. "Al Lagaccio, oggi, una frana ha addirittura coinvolto un tubo del gas, mettendo a rischio la sicurezza delle persone.

Mentre si spendono milioni per progetti come la funivia, il Lagaccio e altri quartieri vulnerabili restano abbandonati a sé stessi. È inaccettabile" aggiunge.

Per Beghin i dati parlano chiaro: "Ci sono mille frane solo nel Comune di Genova, secondo l'ultima rilevazione Ispra di un mese fa. E delle 15mila frane in Liguria, la Regione ne controlla solo una trentina», tecnici esperti dicono chiaramente che Il rischio idrogeologico è prevedibile e curabile, ma serve prevenzione. Investire nei monitoraggi è costoso, ma è l'unico modo per evitare emergenze e salvare vite umane".

La prevenzione sembra essere un concetto sconosciuto a Bucci e a Piciocchi denuncia: "Ci possono finalmente far sapere che fine ha fatto la talpa dello scolmatore? Perché quest'opera fondamentale che avrebbe dovuto essere inaugurata ad aprile 2024, è ferma al 20% dei lavori? La talpa è ancora su una nave ancorata in qualche porto cinese, e se arrivasse "nelle prossime settimane", come dice l'assessore Giampedrone, l'impianto sarebbe operativo non prima del 2027. Intanto, il Bisagno resta a rischio", denuncia.

"La natura ci presenta il conto delle nostre cattive azioni e purtroppo le amministrazioni locali pare preferiscano lavorare nell'emergenza piuttosto che sulla prevenzione". "Genova merita un'amministrazione che metta al primo posto la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio. Serve un piano serio di manutenzione e monitoraggio, non promesse vuote e progetti faraonici utili solo ad aumentare il consenso elettorale del politico di turno. Il Movimento 5 Stelle è pronto a fare la sua parte, con competenza e concretezza, per restituire a Genova la sicurezza che merita", conclude Beghin.



