Zanicchi, 'a Sanremo canterò i tre brani con cui ho vinto'

"A Sanremo andrò ospite giovedì, canterò e penso di esibirmi con le tre canzoni con cui ho vinto.

Sono molto felice e grata a Carlo Conti per essersi ricordata di me e del mio lavoro che va avanti da sessant'anni. Come l'ho saputo? Mia figlia ne era a conoscenza e me l'aveva tenuto nascosto, l'ho scoperto mentre ero al ristorante: il cameriere mi ha portato una bottiglia dicendomi che era per festeggiare quanto aveva appena annunciato Conti…". Lo ha raccontato, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Iva Zanicchi, che nella prossima edizione del Festival riceverà un riconoscimento per la sua splendida e duratura carriera. "Ma io sono ancora giovane, ho tanti anni davanti, il premio alla carriera sa tanto di requiem..", ha proseguito scherzando l'Aquila di Ligonchio. Le piacerebbe tornare sul palco dell'Ariston come concorrente allora? "Ma no, scherzavo, sono felicissima così, il mio ultimo Sanremo come concorrente è stato quello di tre anni fa".

Come si sta preparando all'evento? "Mi sono messa un po' a dieta perché mi voglio mettere un bell'abito, sarà tutto scollato con tutte le gambe fuori". Dopo tanti anni di carriera, le tremeranno ancora le gambe prima di entrare in scena? "Non come quando ero in gara ma la paura c'è sempre. Però io ho una scusa ce l'ho, quella dell'età: ho 85 anni mi posso far perdonare tutto...".

E alla domanda su quali colleghe le abbiano fatto i complimenti per il premio alla carriera, ha detto: "Per ora non mi ha scritto nessuna ma sono sicura che arriveranno. Mi scrivono sempre Rita Pavone e Rosanna Fratello e anche Ornella Vanoni, si fa sentire spesso, mi ha telefonato poco tempo fa Patty Pravo? Non mi ha mai scritto…" .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA