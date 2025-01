Turca BayKar acquisisce PiaggioAero e Piaggio Aviation

La società Baykar, azienda turca leader nello sviluppo e produzione di sistemi uav (veicoli aerei senza pilota) e tecnologie aerospaziali avanzate, ha sottoscritto un accordo preliminare per l'acquisizione dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation in amministrazione straordinaria, società operanti nel settore della progettazione, costruzione e manutenzione di velivoli e motori aeronautici per operatori privati, governativi e militari. L'operazione, autorizzata dal Mimit il 27 dicembre, prevede il rilancio dei complessi aziendali delle due società liguri secondo un piano industriale elaborato da Baykar.



