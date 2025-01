Maltempo: prevista mareggiata, pescherecci Sestri P. a Lavagna

In vista della mareggiata prevista per domani e mercoledì i pescherecci di stanza nella rada di Sestri Levante potranno riparare gratuitamente nel porto di Lavagna. L' opportunità è stata proposta dal sindaco Francesco Solinas e dal comandante della Circomare di Santa Margherita Ligure Salvatore Amenta visti i due affondamento dell' ultima mareggiata ed ha avuto risposta positiva da parte del gestore del grande approdo lavagnese .In questo senso questa mattina il comandante della Locamare Sestri Levante, Sergio Maddalena, ha inviato ai pescatori professionisti ed armatori il bollettino che prevede allerta rossa per il mare e la possibilità di trasferire le unità da pesca che si trovano all'ormeggio in rada.

"Conosciamo la pericolosità del sestrese di fronte alle grandi mareggiate o ai forti venti di tramontana- spiega il sindaco Francesco Solinas, è un problema annoso, noi vogliamo prima di tutto chiedere alla Regione e alla Protezione civile un aiuto per ricaricare la diga foranea questo per evitare la forte risacca interna e soprattutto impedire alle onde con facilità di scavalcare la difesa a mare".



