Maltempo Liguria, sale il fiume Vara, Aurelia chiusa a Borghetto

Problemi alla circolazione in Provincia della Spezia tra il capoluogo e l'entroterra a causa della chiusura precauzionale della strada statale Aurelia al km 435 in territorio di Borghetto Vara. A far scattare il dispositivo è stato il sistema di monitoraggio installato sul versante che delimita il percorso del fiume Vara in un punto oggetto di lavori a causa di uno smottamento avvenuto lo scorso autunno.

"Il personale Anas - fa sapere l'azienda - è comunque sul posto, per il presidio e il monitoraggio della pendice a monte della statale. La chiusura, la cui durata è correlata all'evoluzione delle condizioni meteorologiche che sono previste in peggioramento, resterà in vigore fino a cessate esigenze".





