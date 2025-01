Maltempo Liguria, Giampedrone 'piogge intense tra sera e notte'

Alle 18 di questo pomeriggio è scattata l'allerta rossa sul Levante, nel territorio che va da Portofino sino al confine con la Toscana e relativo entroterra, per le pesanti piogge attese in serata e durante la notte. Alla stessa ora anche la Zona B, compresa tra Spotorno e Camogli con relativo entroterra genovese, è passata in arancione. Un livello di guardia dovuto alle piogge e ai temporali attesi per la serata e per le prime ore della notte che potrebbero portare a un innalzamento del livello dei torrenti con relative possibili inondazioni. "Da adesso alla prima parte della serata avremo una fase di decantazione delle piogge che ci consente di invertire la tendenza di crescita dei corsi d'acqua - ha dichiarato l'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, durante il consueto punto stampa di Regione Liguria e Arpal - da questa sera, poi nella notte e nelle prime ore di domani ci aspettiamo piogge importanti. Un'allerta rossa a fine gennaio che ci fa portare la lancetta sull'autunno per la probabilità di questo tipo di eventi, sta all'interno di un contesto che è quello che in Liguria siamo abituati a conoscere e prevedere con largo anticipo rispetto ai picchi massimi di piena".

"Su un'allerta rossa la precauzione non è mai troppa, raccomandiamo grandissima prudenza per tutti i cittadini della Liguria, in particolare del Centro-Levante, ma non significa che non possa accadere qualcosa anche da altre parti" ha concluso Giampedrone.

Barbara Turato, per Arpal, ha spiegato che "il grosso delle precipitazioni non è ancora arrivato con l'avvicinarsi del sistema frontale ci aspettiamo una intensificazione in serata con rovesci o fenomeni temporaleschi che potrebbero transitare velocemente senza persistenza. Persisteranno delle piogge moderate che andranno a coprire le stesse zone e porteranno ad accumuli importanti accompagnate anche da venti di burrasca e burrasca forte".

Sempre per Arpal, Francesca Giannoni ha specificato che "sulla zona dell'Entella è già piovuto oltre i 100 millimetri con un innalzamento importante del livello del corso d'acqua. Con il passaggio frontale sono attese precipitazioni importanti e il livello tornerà a salire".



