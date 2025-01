Questa sera lo schermo della Regione Liguria si è illuminato con un'immagine in ricordo del Giorno della Memoria, quando il 27 gennaio di 80 anni fa l'Armata Rossa entrava ad Auschwitz-Birkenau svelando al mondo l'Olocausto.

"Un messaggio - si legge nella nota della Regione - per ribadire l'importanza di non dimenticare e sottolineare la necessità dell'impegno di tutti i cittadini a tutela dei diritti umani e delle differenze".



