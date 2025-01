Giorno Memoria, Piciocchi 'pagina più vergognosa della città'

Tra storia e attualità, il vice sindaco facente funzione di Genova Pietro Piciocchi, è intervenuto alle celebrazioni del Giorno della Memoria parlando della "pagina più vergognosa della nostra città, con la deportazione degli ebrei nei campi di concentramento, la sofferenza perpetrata dall'ideologia nazifascista omicida, liberticida".

"Non dobbiamo mai dimenticare questa pagina e dobbiamo stare allerta rispetto alle insidie di oggi nei confronti della democrazia - ha proseguito Piciocchi - più subdole, meno eclatanti, più sofisticate. Dobbiamo rimuovere questa cultura individualista del disprezzo della vita. Questo tema del rispetto o del disprezzo della vita, purtroppo, continua ad accompagnarci". Poi Piciocchi si è rivolto agli studenti che oggi hanno partecipato alla cerimonia ufficiale nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale: "Chiediamo a questi giovani di essere loro i protagonisti del futuro, di coltivare una forte passione civica, e diamo loro esempi positivi. Quei giorni furono tragici, ma furono anche pagine nobili di persone che si sono contraddistinte perché hanno lottato. Sappiamo che la nostra città ha avuto molti riconoscimenti di Giusti tra le Nazioni, non dimentichiamo questi esempi. Oggi siamo qui per additare ai ragazzi questi modelli positivi di passione civile".





