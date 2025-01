Giorno Memoria, Bucci 'mancò coraggio contro le leggi razziali'

"Il Giorno della Memoria ricorda fatti terribili, le leggi razziali furono un esempio di fatti terribili, i giorni più bui della storia di Genova, abbiamo combattuto contro i nazisti e ci siamo liberati nel '45 ma non abbiamo avuto il coraggio di combattere contro le leggi razziali qualche anno prima, quando invece molti genovesi hanno aiutato gli ebrei a emigrare". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci a margine della cerimonia istituzionale per celebrare il Giorno della Memoria a Genova ricorda le leggi razziali fasciste del 1938.

"Molti singoli si sono dati da fare - evidenzia Bucci - ma la città intera non è riuscita a fare quello che doveva e qualche anno fa abbiamo chiesto scusa ufficialmente alla comunità ebraica per non aver reagito alle leggi razziali. È un dovere della nostra città. Il messaggio deve andare ai giovani e a quelli che non hanno vissuto queste cose: senza memoria non c'è futuro. La memoria serve per programmare il futuro delle generazioni".



