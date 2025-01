Giorno Memoria, Bucci 'lager pagina orrenda storia umanità'

"Ottant'anni fa, il 27 gennaio 1945, con la liberazione dei detenuti di Auschwitz, si concludeva una delle pagine più orrende della storia dell'umanità". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci via social ricorda l'anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche.

"La Shoah, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento di milioni di persone, sono stati un dramma collettivo che non può e non deve mai essere dimenticato - sottolinea -. La Liguria celebra il Giorno della Memoria!".

Il presidente della Regione Liguria stamani a Genova parteciperà alla cerimonia istituzionale per celebrare il Giorno della Memoria in programma a Palazzo Ducale dove è previsto il conferimento delle Medaglie d'Onore concesse dal presidente della Repubblica ai cittadini italiani sopravvissuti ai lager o ai loro familiari.



