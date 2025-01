Giampedrone, traguardiamo Pasqua senza cantieri autostrade

"Il quadro illustrato dai concessionari autostradali mostra un progressivo alleggerimento dei cantieri tra la fine di febbraio e i primi di marzo per traguardare la sospensione e in molti casi il completamento di molte lavorazioni, soprattutto quelle impattanti sul traffico, entro il periodo pasquale". Così l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone al termine della riunione periodica del tavolo tecnico con i referenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei concessionari autostradali, di Anas e di Anci Liguria per fare il punto sui cantieri nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda Aspi, Giampedrone sottolinea che "c'è stato un dialogo molto stretto tra la concessionaria e Anas per il cantiere all'altezza di Celle Ligure, in corrispondenza della galleria Cassisi: i lavori in autostrada termineranno il 31 marzo, in anticipo rispetto alla previsione iniziale, per consentire subito dopo l'avvio dei lavori sulla statale Aurelia da parte di Anas con l'istituzione di un senso unico alternato, poi sospeso a partire da giugno per i mesi estivi. In questo modo - conclude l'assessore regionale - viene evitata la concomitanza delle due lavorazioni, in autostrada nel corrispondente tratto della viabilità ordinaria, garantendo un monitoraggio costante per ridurre al minimo i disagi".

Il dettaglio dei concessionari



ASPI - Per quanto riguarda Autostrade per l’Italia, l’obiettivo è rimuovere i cantieri impattanti entro Pasqua con un primo alleggerimento già nel corso del mese di marzo.

- In A26 il piano prevede due cantieri di ammodernamento gallerie in direzione Nord tra Masone e Ovada, tratto in cui le corsie vengono gestite in base ai flussi di traffico grazie al road zipper. Il cantiere più a Nord verrà rimosso entro la fine di febbraio, l’altro entro il 16 aprile. In direzione Sud, nella settimana tra il 28 gennaio e il 4 febbraio ci sarà un cantiere di ammodernamento del Viadotto Gorsexio, con uno scambio a bretella nel tratto compreso tra Masone e l'allacciamento con la A10.

- In A10 previsto il solo cantiere di adeguamento alle normative europee dlgs 264/06 della galleria Cassisi, all’altezza di Celle Ligure in direzione Savona, che verrà terminato con due settimane di anticipo, il 31 marzo invece che il 16 aprile come precedentemente annunciato.

I lavori saranno realizzati con due differenti modalità a seconda dei flussi di traffico previsti: nei giorni infrasettimanali ci sarà uno scambio di carreggiata H24, con una corsia in direzione Savona, mentre nei fine settimana, a partire dal venerdì mattina, nelle ore diurne sarà attivato uno scambio a bretella, garantendo due corsie in direzione Savona ed evitando la chiusura dell’entrata di Celle Ligure verso Savona. Per il solo fine settimana del 1° febbraio, quello con stima inferiore di traffico, verrà mantenuto invece lo scambio ad una corsia, al fine di garantire il cantiere per circa due settimane continuative necessarie alla tipologia di lavorazioni previste. A partire dal fine settimana del 14 marzo invece, per facilitare gli spostamenti nel periodo primaverile e considerando i flussi di traffico attesi, saranno sempre garantite le due corsie verso Savona.

- In A12 rimane attivo fino a metà aprile il cantiere tra Lavagna e Sestri Levante, che non ha dato criticità. Per il fine settimana del 7-9 febbraio sarà attivo uno scambio di carreggiata tra Rapallo e Chiavari e dal 21-23 febbraio due scambi di carreggiata tra Rapallo e Chiavari e tra Recco e Nervi per attività minori di manutenzioni, dal venerdì alle 14 alla domenica alle 12 (le date potrebbero subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche).

- In A7 saranno presenti due riduzioni di carreggiata a una corsia sia in direzione Nord sia in direzione Sud nella zona di Busalla, dove sono in corso gli interventi della prima fase di lavorazioni per l’ammodernamento dell’intero nodo. Entrambi verranno rimossi entro Pasqua.



CONCESSIONI DEL TIRRENO E AUTOFIORI

Per quanto riguarda le tratte liguri gestite da Concessioni del Tirreno e Autostrada dei Fiori, le concessionarie hanno confermato che sta proseguendo, a ritmo sostenuto, l’attuazione dell’imponente piano di investimento finalizzato ad ammodernare le infrastrutture in recepimento delle più stringenti disposizioni normative, con particolare attenzione alle opere d’arte (ponti e viadotti), gallerie e barriere di sicurezza. Nel dettaglio, la programmazione dei cantieri inamovibili delle concessionarie fino al 30 marzo 2025 prevede di utilizzare il periodo attuale, caratterizzato da bassi volumi di traffico, per eseguire i lavori più impattanti sul traffico, con l’obiettivo di raggiungere un significativo progressivo alleggerimento per le prossime vacanze pasquali. Lungo la A10 Savona – Ventimiglia gli scambi di carreggiata saranno pressoché dimezzati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



