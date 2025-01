Detenuto aggredisce agente con un punteruolo e distrugge reparto

Un detenuto nel carcere di Genova Marassi ha aggredito con un punteruolo lungo 18 centimetri un agente della polizia penitenziaria salvato dal cinturone della divisa che ha impedito che lo trafiggesse. Lo riferisce il segretario regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria Fabio Pagani spiegando che dopo l'aggressione "il detenuto ormai fuori controllo, si è armato della gamba di un tavolo iniziando a distruggere l'intero reparto, telecamere, allarme e vetrate".

"Solo grazie all'immediato intervento dei rinforzi si è riusciti a contenerlo - afferma il sindacalista -. Un grave episodio, che peraltro non è una novità nelle nostre prigioni.

Segno tangibile di un sistema carcerario del tutto fuori controllo a dispetto del sacrificio di 36mila agenti penitenziari, che spesso con turni massacranti e in condizioni di lavoro inenarrabile, scontano le pene dell'infermo per la sola colpa di essere al servizio dello Stato".



