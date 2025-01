Calcio: Genoa; Balotelli non convocato, si va verso l'addio

Titoli di coda per Mario Balotelli al Genoa. L'attaccante non è stato convocato per la sfida di questa sera contro il Monza ed ormai è ad un passo dall'addio.

La sua avventura in rossoblù era iniziata a fine ottobre sotto la gestione Gilardino. Dopo aver seguito dalla tribuna la gara con la Fiorentina, era appena arrivato, Balotelli è stato poi convocato dall'ex tecnico contro il Parma, subentrando per 4' nel finale, e contro il Como in campo per 18'.

Il cambio di allenatore da Gilardino a Vieira, con cui aveva avuto alcuni screzi all'epoca del Nizza, non ha giovato al giocatore che ha raccolto con il tecnico francese appena 34' in dieci gare totali, quattro sempre da subentrato contro Cagliari (1'), Udinese (14'), Torino (12') e Napoli (7') . Per ben 3 volte è invece rimasto in panchina mentre in altre 3 occasioni non è stato convocato, due delle quali per problemi fisici.

Per la sfida di questa sera invece dal club non è arrivata nessuna indicazione e dunque la mancata convocazione, dopo che in settimana lo stesso Vieira aveva dichiarato che il giocatore si era allenato come i compagni, è da intendersi a questo punto di natura tecnica.

Il rapporto tra Balotelli e il Genoa sembra così ai titoli di coda con due possibili soluzioni in questa ultima settimana di mercato: la risoluzione del contratto che sarebbe scaduto a giugno prossimo o la cessione ad un altro club.

Intanto in mattinata visite mediche per il nuovo secondo portiere, lo svizzero Benjamin Siegrist che arriva dal Rapid Bucarest e che prenderà il posto di Stolz, che questa sera sarà in panchina, che a sua volta domani partirà per la Romania.





