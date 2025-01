Vigili del fuoco in azione per auto a fuoco a Busalla e a Savona

Auto a fuoco nella notte in due diverse parti della regione. Poco dopo le 2, i Vigili del Fuoco di Busalla sono stati inviati a Torriglia, in località Molino Zane per l'incendio di una autovettura. Giunti sul posto hanno scoperto che le fiamme avevano coinvolto anche un'altra auto ed un trattore parcheggiati sotto la stessa copertura. I Vigili del Fuoco di sono messi in difesa dell'abitazione che distava pochi metri e contemporaneamente hanno attaccato l'incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto i Carabinieri per la indagini del caso.

I Vigili del Fuoco di Savona sono stati chiamati invece ad intervenire in zona Legino, a Savona, per l'incendio di due autovetture. Giunta sul posto la squadra del Comando di Savona ha approntato il sistema di spegnimento con liquido schiumogeno che ha permesso di avere ragione delle fiamme in breve tempo.

Per la riserva d'acqua la centrale operativa ha anche inviato un'autobotte. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche una volante della Polizia.



