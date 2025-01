Maltempo: allerta gialla per piogge in Liguria da domani

E' in arrivo sulla Liguria un secondo passaggio perturbato, più intenso di quello "che nelle ultime 24 ore ha già riversato una cinquantina di millimetri di pioggia sul centro-levante regionale" e Arpal ha diramato un'allerta gialla per i possibili effetti al suolo delle precipitazioni diffuse dalle 15.00 di domani, lunedì 27 gennaio.

Oggi permane una debole instabilità con venti forti rafficati, più probabili sugli estremi della regione, con aumento del moto ondoso. Domani invece le precipitazioni saranno deboli in estensione da ponente a levante, e "potremo avere possibili temporali forti dal pomeriggio, che andranno ad intensificarsi nella notte fra lunedì e martedì, soprattutto sul centro levante".

Sarà proprio la notte fra lunedì e martedì il momento "in cui potrebbero verificarsi gli eventi più intensi, come temporali, innalzamenti dei torrenti con possibili allagamenti e mareggiata".

Domani mattina verranno rivalutati sia i temporali sia gli effetti delle piogge diffuse nella notte e la giornata di martedì 28 gennaio, quando sono attese anche mareggiate su tutte le coste liguri.



