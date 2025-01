Tre arresti per i quattro colpi nella notte a Rapallo

Tre tunisini arrestati, un carabiniere ed un poliziotto contusi e circa 30mila euro di danni sono il bilancio dei colpi messi a segno contro quattro locali la notte scorsa a Rapallo. Quattro vetrine infrante con il sistema del tombino, un bar e un centro di telefonia in piazza Cavour e pochi attimi dopo una pizzeria di piazza Cile e una farmacia all'angolo della piazza. I tre di origine tunisina, a piedi e con grossi zaini in spalla, hanno divelto i tombini scagliandoli contro le vetrine degli esercizi, il fragore dei vetri ha svegliato gli abitanti della zona e scatenato una caccia all'uomo da parte degli uomini del commissariato cittadino e della compagnia dei carabinieri al comando del capitano Luca Canale.

Dopo i primi due colpi, i ladri, incuranti della presenza delle forze dell'ordine si sono spostati compiendo altre due spaccate. Due militari nel corso degli arresti sono rimasti contusi e medicati prima dai militi della Croce Bianca e quindi presso il pronto soccorso di Lavagna. Per i tre fermati, con regolare permesso di soggiorno, foto segnaletica distribuite alla centrale operativa per conoscere la residenza ed eventuali precedenti. Forte preoccupazione tra gli abitanti di Rapallo svegliati dalle sirene delle forze dell'ordine e nel vedere in centro cittadino la devastazione delle vetrine di esercizi noti e frequentati con vetri e materiale finito sui marciapiedi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA