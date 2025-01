Pg Genova, su Toti lungo e rigoroso iter investigativo

L'inchiesta per corruzione che ha coinvolto l'ex governatore della Liguria Giovanni Toti è il frutto di "un lungo e rigoroso iter investigativo". Lo ha detto il procuratore generale Mario Pinelli nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Genova. Una indagine tra quelle "di maggior impatto in materia di reati contro la pubblica amministrazione". "Le valutazioni della procura di Genova, all'esito di specifici riscontri, risultano essere stati pienamente condivise dagli organi giurisdizionali in fase cautelare e, successivamente, assolutamente non smentite neanche dall'ulteriore sviluppo processuale, conclusosi, per molte delle imputazioni, mediante applicazione della pena su richiesta delle parti".

Sempre in materia di reati contro la pubblica amministrazione in Liguria si registra una diminuzione dei casi di peculato (da 102 a 69) mentre aumentano i casi di omissione di atti d'ufficio. Restano le perplessità sull'abrogazione dell'abuso d'ufficio "quanto al ridisegnato traffico di influenze illecite, si stima condivisibile il giudizio di autorevole dottrina che, a seguito dell'intervento legislativo, ha parlato di norma "sterilizzata" e resa ormai di assai difficile applicabilità sul piano pratico".

Per il procuratore generale "volendo ampliare lo sguardo su tale problematica, continua purtroppo a registrarsi sul piano generale la perdurante inerzia del legislatore in un Paese, come l'Italia, costantemente caratterizzato da incessanti accordi sottobanco rispetto alla più ampia e cogente necessità di regolamentare in modo chiaro, puntuale e trasparente l'azione delle tante lobby e di coloro che, in modo occulto, incontrollato, e per fini non sempre adamantini, convogliano specifici interessi verso pubblici poteri".



