Monza: Bocchetti, contro il Genoa match fondamentale

"Per noi con il Genoa sarà fondamentale, dovessimo prendere punti muoveremmo la classifica.

Il mercato? Viene dopo, noi dobbiamo rimanere concentrati. In settimana i ragazzi si sono allenati benissimo. Lunedì faremo una grandissima gara": è la promessa del tecnico del Monza Salvatore Bocchetti nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Genoa lunedì sera.

"Dany Mota è recuperato e si è allenato molto bene", la notizia di Bocchetti, fondamentale per il momento che sta attraversando il Monza, anche se "rimangono out Caldirola, Birindelli, Pablo Marì, Bondo, Pessina e Gagliardini". Il club intanto sta mettendo a disposizione dell'allenatore pedine nuove tra cui Kacper Urbanski, in prestito fino a fine stagione dal Bologna. "Sono contento delle mosse di mercato, ne sono arrivati tre e abbiamo più scelta - spiega il tecnico -.

Anche Urbanski l'ho visto super concentrato. La cessione di Djuric? In una sessione di mercato ci sono anche le uscite. Come ha detto Galliani, se uno esce, un altro entra e da questo punto di vista sono tranquillissimo".



