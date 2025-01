Lo Spezia non si ferma, al Picco cade anche il super Sassuolo

Lo Spezia batte il Sassuolo capolista nell'anticipo della ventitreesima giornata di serie B e rilancia le proprie chance di promozione diretta. Finisce 2-1 nel tripudio dei diecimila dello stadio Picco grazie alla doppietta di Vignali e alla rete di Mulattieri. La squadra di D'Angelo parte forte e costringe il Sassuolo sulla difensiva per la prima mezz'ora di gioco, trovando il vantaggio al minuto 8 al termine di uno scambio tra Elia e Vignali che permette a questi di evitare l'intervento di Odenthal e concludere forte sotto la traversa. Leggera deviazione di Doig che mette fuori causa Moldovan. I padroni di casa non si fermano e al 26' vanno a un passo dal raddoppio ancora con Vignali, che di testa chiama il portiere emiliano alla parata d'istinto. Due minuti prima espulso il tecnico Grosso per essere entrato in campo per protestare. Il Sassuolo riordina a quel punto le idee e trova il pareggio grazie a Mulattieri (come Vignali spezzino di nascita, non esulterà) che indirizza sotto la traversa di testa un corner di Laurienté al 35'. Nella ripresa partita più nervosa e molti duelli corpo a corpo finché ancora Vignali non viene lanciato in rete da un illuminante passaggio di Kouda senza guardare al minuto 76. A tempo quasi scaduto traversa di Wisniewski che va vicino ad arrotondare il punteggio. Vittoria che porta lo Spezia a 45 punti in classifica e mette pressione al Pisa secondo che giocherà domenica contro la Salernitana.



