Caos in ospedale Lavagna, sindacati 'personale sotto pressione'

Episodi di violenza al pronto soccorso di Lavagna sono stati denunciati oggi dal sindacato della funzione pubblica della Cgil e Uil .In particolare i fatti si sono verificati mercoledì notte e ieri notte entrambi con persone finite in Pronto Soccorso ubriache. "Il personale sanitario è sotto pressione - spiegano Libero Giannelli della Cgil Genova-Tigullio e Paolo Badalini Uil Tigullio -. L'altra notte un individuo ha bruciato una barella, ha tentato di sfilare la pistola della guardia giurata intervenuta, ieri notte identica situazione di minacce verso il personale da una persona arrivata con intossicazione etilica e contusione per la guardia giurata intervenuta". Indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Sestri Levante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA