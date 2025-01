Anno giudiziario: Vidali, magistrati siano indipendenti

Giudici e pubblici ministeri indipendenti per garantire la tutela effettiva della giustizia.

È il monito lanciato dalla presidente della corte d'appello di Genova Elisabetta Vidali nel corso dell' inaugurazione dell'anno giudiziario. Ed è per questo "che la magistratura tutta cerca di sensibilizzare addette ai lavori e utenti sulla necessità di salvaguardare il modello costituzionale idealmente orientato alla fine cultura della giurisdizione: un pubblico ministero che ha elaborato il difficilissimo compito del giudicare sarà indubbiamente più consapevole, così come affidare ad una corte esterna al Csm il potere disciplinare ne sminuisce la capacità di diffondere e salvaguardare un modello di giudice imparziale".

"L'emergere di nuovi fatti - continua Vidali - di nuovi bisogni e diritti in una società in continuo divenire impone di ricercare soluzioni ancorate al diritto positivo nel rispetto dell'equilibrio e della collaborazione dei poteri".

"Si è sempre detto che il giudice deve essere ed ancor prima apparire indipendentemente, ebbene il giudice dovrebbe paradossalmente risultare indipendente anche da se stesso, mantenendo sempre costantemente accesso una dimensione di terzietà. Possono sempre formularsi critiche al suo pensiero, non già alla sua persona, soprattutto attraverso ingerenze indebite nel privato".



