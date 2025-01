Anno giudiziario: magistrati liguri urlano "W costituzione"

Hanno abbandonato l'aula mostrando la costituzione gli oltre cento magistrati del distretto della Liguria nel momento in cui ha iniziato a parlare il rappresentante del governo all'inaugurazione dell'anno giudiziario. La protesta , organizzata dall'Anm per esprimere il forte dissenso alla riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario. Pm e giudici sono andati dall'aula magna all'atrio del tribunale e hanno "occupato" lo scalone di marmo all'ingresso urlando "W la Costituzione ". "Con la separazione delle carriere" verrebbe meno "il carattere distinto e non sovrapponibile di pm e polizia giudiziaria". Lo dice il procuratore generale Mario Pinelli nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Pubblici ministeri e polizia "costituiscono, nell'attuale assetto normativo, un binomio inscindibile caratterizzato da un rapporto osmotico e costruttivo ma rispetto al quale, tuttavia, ci si augura che le due figure debbano continuare a mantenere i loro rispettivi caratteri distintivi e non sovrapponibili, cosa che, fatalmente verrebbe meno in caso di separazione delle carriere che - seppur nei fatti autodeterminatasi già da tempo sul piano statistico, con irrisori passaggi dal giudicante al requirente e viceversa, finirebbe, se sancita formalmente, col recidere quella comune cultura della giurisdizione, fatta di obiettività, studio, analisi e riserbo che da sempre lega e accomuna pubblici ministeri e magistratura giudicante e accelererebbe lo scivolamento irreversibile verso una figura di pubblico accusatore assai distonica col modello costituzionale".

