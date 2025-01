Anno giudiziario: Bucci, su minori occorre sinergia

"Io non commento le cose di cui non sono competente e questo non è il mio lavoro, non ho titolo per entrare in queste discussioni, come sapete le cose che riguardano le attività dei magistratura e della giustizia non le commento mai. Ognuno deve fare il proprio lavoro, io faccio il mio e gli altri faranno il loro". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci dopo l'inaugurazione dell'anno giudiziario in merito alle proteste dei magistrati.

A colpire il governatore sono stati i dati sulla delinquenza minorile. "Dobbiamo lavorarci tutti insieme anche se Genova è diversa dalle altre grandi città come Roma e Milano, però sono segnali importanti su cui dobbiamo lavorare". Anche sulle piante organiche e le carenze Bucci sottolinea come occorra "lavorare insieme, mettendo risorse per aiutare i tribunali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA