Anno giudiziario: Anm Liguria, per giustizia è l'ora più buia

"Questa riforma costituzionale è pesantemente oltraggiosa". Così il giudice Domenico Pellegrini, presidente della giunta ligure della Anm. "Una riforma che servirà a far sì che i giudici decidano secondo le aspettative del governo - continua Pellegrini - e che non porta nulla a favore della giustizia: serve solo a costruire una autostrada per preparare il controllo dell'esecutivo sul pubblico ministero".

Anche l'introduzione del sorteggio per la composizione del Csm "è una cosa che non si può sentire. Sembra che si giochi a dadi". I magistrati di Anm criticano questa riforma perché è un ritorno al passato e "citando Churchill protestiamo per fare sentire la nostra voce perché per la giustizia italiana questa è l'ora più buia".



