Calcio: Samp, visite mediche per Curto e Oudin

Marco Curto e Remi Oudin sono i nuovi rinforzi che la Sampdoria ha messo a disposizione del tecnico Leonardo Semplici. Questa mattina hanno effettuato le visite mediche e saranno sicuramente convocati per la trasferta di domani quando la Samp giocherà alle 17.15 a Mantova.

Curto, difensore centrale arriva in prestito dal Como ma nella prima parte della stagione aveva indossato la maglia del Cesena: contratto fino a giugno con diritto di riscatto. Stessa formula per l'esterno, ma se del caso anche trequartista Oudin, il francese è stato prelevato dal Lecce dove fino ad ora aveva collezionato 11 presenze restando ai margini del progetto tecnico del nuovo allenatore giallorosso Marco Giampaolo.





