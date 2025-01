Calci e pugni alla porta di casa della ex, arrestato

Si è presentato a casa della ex nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento. Per questo la polizia ha arrestato un uomo di 57 anni, accusato anche di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Prè sono intervenuti per la presenza di uomo molesto nel vano scale di un edificio in piazza della Maddalena. L'uomo, pluripregiudicato, era seduto sulle scale e appena ha visto i poliziotti ha iniziato a offenderli e insultarli. Poco prima aveva preso a calci e pugni la porta di casa della ex. Nel tragitto verso la questura ha cercato di colpire i poliziotti.



