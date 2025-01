Un uomo di 44 anni è stato accoltellato ieri sera nella periferia di Genova. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 mentre vagava in stato confusionale in via Buranello. È stato portato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sull'aggressione indagano gli agenti delle Volanti.

L'accoltellamento potrebbe essere avvenuto in casa della vittima per motivi ancora da chiarire.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA