Vantaggi dell'arbitrato nelle liti commerciali svelati a Genova

Nelle controversie e liti commerciali tra aziende l'arbitrato della Camera arbitrale di Milano è più rapido e può risultare più conveniente di una causa civile ordinaria: l'arbitrato chiude in media in 307 giorni le controversie e 'libera' risorse dell'impresa da reinvestire in anticipo, rispetto a un processo ordinario, che richiede oltre 2 anni per una sentenza di primo grado e quasi 4 anni se si aggiunge l'appello. A dirlo è una ricerca della Sda Bocconi, che ha analizzato 345 procedimenti arbitrali depositati nel triennio 2019-2021 incrociando i dati con quelli di tre indagini condotte attraverso questionari a cui hanno risposto circa 250 tra avvocati, consulenti tecnici d'ufficio e legali di imprese. I risultati della ricerca sono stati presentati alla Camera di Commercio di Genova in occasione dell'evento 'Arbitrato, quanto mi costi? Le ragioni di un'opportunità', organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Genova, dalla Camera di commercio di Genova e dalla Camera arbitrale di Milano.

Secondo la ricerca l'arbitrato è più conveniente in quanto terminando prima (307 giorni in media, rispetto ai 764 giorni medi di una causa civile di primo grado e di ulteriori 597 giorni medi per l'appello, come rilevato dai dati del Tribunale di Milano e in linea con quanto dichiarato dai legali intervistati) consente di 'liberare' in anticipo le risorse impegnate nella controversia e permette alle imprese coinvolte nei procedimenti di reinvestirle.

"Dal 1987, da quando abbiamo iniziato a gestire i primi arbitrati, abbiamo riscontrato un generale consenso da parte delle imprese sull'utilità e sui vantaggi di questo strumento nel risolvere le liti commerciali", commenta il direttore generale della Camera arbitrale di Milano Stefano Azzali. "È un settore in cui Genova esprime competenze e professionalità altissime, come dimostrano i 43 arbitrati gestiti dalla Camera arbitrale di Milano con arbitri genovesi negli ultimi 7 anni", sottolinea il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia.



