Tra repressione e sensibilizzazione il 2024 della Polizia Locale

Presentato oggi il bilancio annuale della Polizia Locale di Genova per il 2024. 107814 le richieste processate dalla centrale operativa per un totale di quasi 236870 pratiche lavorate e 69.000 pattuglie messe in campo sul territorio con una media di circa 190 pattuglie al giorno.

"Con le ultime assunzioni abbiamo a disposizione circa 1000 unita di personale di servizio - ha spiegato il comandante della Polizia Locale Gianluca Giurato - di cui il 76% lavora in area operativa mentre solo il 24% è negli uffici, praticamente la metà rispetto ai comandi delle altre città che hanno il 45% negli uffici".

Nel 2024 sono state 25622 le persone sottoposte a controlli di cui poco più di 2.004 deferite all'Autorità Giudiziaria che hanno portato 276 arresti, 258 ordini di allontanamento e 455 sequestri di merce contraffatta.

Ma non è solo di repressione il lavoro della Polizia Locale.

"Quest'anno abbiamo voluto essere il più vicino possibile ai cittadini attraverso un capillare presidio del territorio e vicini soprattutto attraverso un costante ascolto delle problematiche-ha spiegato l'assessore alla sicurezza del Comune Sergio Antonio Gambino-. In questa direzione va considerato il vigile di quartiere che abbiamo istituito ormai da più di un anno e che stiamo sempre di più cercando di potenziare affinché diventi un punto di riferimento della cittadinanza o la nostra presenza sui mezzi di trasporto pubblico".

Circa 500.000 le violazioni del codice della strada registrate dalla Polizia Locale con attenzione agli utenti deboli: rispetto al 2023 sono cresciute del 30% e del 33% le sanzioni a tutela di pedoni e ciclisti. In diminuzione invece quelle per l'utilizzo di device elettronici alla guida (-5% rispetto al 2023), guida in stato di ebbrezza (758 contro le 896 del 2023) e sotto effetto di sostanze stupefacenti (29 denunce rispetto alle 41 del 2023). Il consumo smodato di alcool e le sue conseguenze rimane uno dei problemi maggiormente affrontati.

"Stiamo facendo da anni un'importante azione di repressione di reati. Abbiamo messo in piedi un sistema di ordinanze per cercare di mitigare il consumo smodato di alcol e quindi una serie di attività normative che implementeremo nelle prossime settimane ".



