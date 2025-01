Scuola, 21 filiere tecnologico-professionali dal 2025 in Liguria

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha autorizzato 21 nuove filiere formative tecnologico-professionali 4+2 anni in Liguria a partire dall'anno scolastico 2025/2026. Lo annuncia l'assessore alla Scuola e alla Formazione della Regione Liguria Simona Ferro evidenziando che "il Mim ha ritenuto coerenti tutte le candidature presentate dalle scuole liguri in collaborazione con gli enti di formazione che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e gli istituti tecnici superiori".

"Secondo i dati ministeriali la Liguria ha fatto registrare un boom di candidature rispetto all'anno precedente, attestandosi tra le Regioni italiane più virtuose con un numero di scuole aderenti alla filiera pari al 6% del territorio nazionale - spiega Ferro -. La filiera formativa tecnologico-professionale 4+2 anni, lanciata per la prima volta nel 2024, è un modello di istruzione e formazione volto a rafforzare la continuità tra la scuola e l'istruzione tecnica superiore con l'obiettivo di migliorare la preparazione degli studenti, promuovere lo sviluppo di competenze avanzate e facilitare l'accesso al mondo del lavoro, in risposta al fabbisogno di professionalità tecniche e tecnologiche".

Gli studenti che aderiranno alle filiere seguiranno un percorso scolastico o di istruzione e formazione professionale della durata di quattro anni, per poi essere indirizzati verso gli istituti tecnici superiori, che prevedono un'esperienza biennale di specializzazione. Le iscrizioni, già in corso, si concluderanno il 10 febbraio.



