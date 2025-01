Nuovo stadio Ferraris, accordo tra Cds, Genoa e Sampdoria

Raggiunto al termine dell'incontro di oggi pomeriggio a palazzo Tursi a Genova l'accordo sul restyling dello stadio Luigi Ferraris. L'intesa è stata trovata tra le due società, Genoa e Sampdoria, e Cds Holding, il gruppo di sviluppo immobiliare che sta portando avanti anche il progetto Waterfront Levante. L'incontro era stato convocato dal vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, forte sostenitore del progetto. "Il passo di oggi è molto importante - dice Piciocchi - dopo due anni e mezzo c'è finalmente un accordo e non solo più discorsi, poi le prospettive sono varie, acquisto o concessione dell'impianto, ma oggi si crea la società che darà vita alla riqualificazione". C'è un'ipotesi di fine lavori, 2029, in tempo per gli Europei 2032. "Ma è una data prematura, anche perché dovremo fare in modo che le squadre possano giocare sempre - ha detto Maurizio Moretti, general manager di Cds - ma credo che oggi nasca il nuovo Ferraris, siamo orgogliosi della fiducia che abbiamo avuto da parte della città e di queste due prestigiose squadre, ringraziamo Genoa e Sampdoria di questo percorso non facile, perché il derby non è solo in campo ma anche a livello societario, ma devo dire che lo sforzo che è stato fatto fino ad adesso ci consente di fare un passo importante e positivo.

Ringraziamo amministrazione per averci aiutato a raggiungere questo risultato". Il progetto sarà curato, da un punto di vista architettonico, dallo studio Boeri di Milano, lo stesso che ha in mano il parco del Ponte in Valpolcevera.



