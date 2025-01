Migranti, la Ocean Viking con 85 persone a bordo verso Olbia

La nave di soccorso della Sos Mediterranee Ocean Viking con 85 persone a bordo - di cui 34 tra bambini e ragazzi e 14 donne (si legge in un post della Ong) - sta facendo rotta verso il porto di Olbia. Alla Sos Mediterranee, dopo il soccorso, lo scorso 20 gennaio, di un gommone in difficoltà al largo della costa libica libica, era stato assegnato come porto sicuro quello di Genova. Da questa notte, invece, l'imbarcazione si è sempre più avvicinata alla Sardegna e ora la Ocean Viking è attesa tra mezz'ora in banchina al porto Isola bianca del capoluogo gallurese. Finora non si è appreso se nell'Isola sbarcheranno alcuni neonati e donne incinte, prima di proseguire verso Genova "Ci è stato assegnato il porto di #Genova. Il tempo di navigazione è di quattro giorni - scriveva ieri sui post Sos Meditrerranee Italia - La consuetudine ormai consolidata di assegnare alla #OceanViking porti di sbarco sempre lontanissimi dalla zona delle operazioni ci ha fatto perdere, dal 2022, ben 171 giorni. 171 giorni spesi navigando da e per il porto assegnato, in cui avremmo potuto e dovuto essere dove dobbiamo essere, per soccorrere chi si trova in pericolo in mare".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA