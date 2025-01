Migranti, da Ocean Viking attese 41 persone a Olbia

Sarebbero 41, 28 donne e 13 minori tra i quali 8 non accompagnati, le persone sbarcate al molo di Olbia in questi minuti dalla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee dirottata verso Olbia per permettere ad alcuni migranti fragili di interrompere la traversata verso Genova. Il porto ligure è infatti stato assegnato come 'sicuro' dalle autorità italiane dopo il soccorso nelle acqua tra Libia e Italia. Secondo quanto fa sapere la Ong si tratta di persone provenienti da Camerun, Etiopia, Costa D'Avorio e altri Paesi.

Al momento non si hanno notizie ufficiali dalla prefettura di Sassari su quante persone effettivamente saranno ospitate in Sardegna, mentre i giornalisti sono stati fatti allontanare.





