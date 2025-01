Arriva 'Genova Antiquaria', in mostra opere dal '500 al '900

Dal 21 al 26 febbraio 2025, Genova ospiterà l'edizione "zero" di "Genova Antiquaria", la mostra di alto antiquariato promossa dall'Associazione Amici di Palazzo della Meridiana con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio. La mostra viene allestita al Palazzo della Meridiana, storico palazzo dell'architettura genovese, dove saranno esposti arredi, sculture, dipinti, ceramiche, gioielli e oggetti da collezione, per un percorso che attraversa i secoli, dal Cinquecento fino agli anni Cinquanta del Novecento. L'esposizione antiquaria sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00, con ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà devoluto a sostegno della onlus "Arkè, Un Dentista per Amico", un'associazione che si occupa di fornire cure dentistiche gratuite ai bambini in difficoltà. "Fin dal momento in cui ho assunto la delega alla Cultura ho cercato di far passare il messaggio che questo ambito debba andare di pari passo con l'aspetto sociale - ha detto l'assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali del Comune di Genova Lorenza Rosso - ed essendo io stata assessore alle Politiche Sociali per quasi tre anni ritengo sia fondamentale insistere sull'importanza di questo binomio. Dal lato puramente culturale il visitatore avrà l'opportunità di attraversare oltre quattro secoli, ammirando l'evoluzione artistica nel tempo".

"L'inaugurazione di questa mostra testimonia la grande vitalità del mondo dell'antiquariato ligure, capace ancora una volta di valorizzare, attraverso la novità, oggetti e luoghi pregni di storia e di fascino - commenta l'assessore alla Cultura di Regione Liguria Simona Ferro. -. La giornata di oggi è solo l'inizio di un percorso di successo che porterà Genova Antiquaria a diventare sempre di più un punto di riferimento per il settore antiquario ligure". "Nel pensare questa manifestazione, insieme ad Alberto Capozzi e Tito Pelizza, ci siamo ispirati a città come Milano e Torino, dove le mostre di antiquariato sono organizzate dalle associazioni di categoria in sedi prestigiose come il Museo della Permanente a Milano e il Palazzo della Promotrice delle Belle Arti, nel parco del Valentino a Torino - ha detto Vivioli -. L'idea di portare l'eccellenza dell'arte antica nel cuore di Genova nasce dal desiderio di creare uno spazio dove la bellezza e la storia possano incontrarsi e suscitare emozioni uniche.

Anche per quanto riguarda la durata, abbiamo deciso di seguire le tendenze più recenti: la stessa Tefaf di Maastricht, la fiera d'arte e antiquariato più prestigiosa al mondo, da tre anni ha ridotto la sua apertura da 11 a 7 giorni comprensivi i primi due ad invito".



