Raid omofobo, autori poco prima avevano aggredito altro gruppo

Pochi minuti prima di aggredire a Genova un ragazzo di 25 anni perché gay, i tre presunti autori avevano preso di mira un altro gruppo di amici insultandoli e provocandoli. E' quanto emerge dalle indagini degli investigatori della squadra mobile e del commissariato Centro. I tre, due italiani e un sudamericano tra i 25 e i 30 anni, non sono stati ancora denunciati ma nelle prossime ore gli agenti porteranno una informativa in procura. I tre hanno diversi precedenti, a vario titolo, per lesioni, rissa, resistenza e spaccio. I poliziotti sono arrivati a loro grazie alle telecamere di videosorveglianza. Le foto sono state mostrate alla vittima e ai suoi amici che li hanno riconosciuti. Lo stesso hanno fatto i giovani aggrediti poco prima.

L'assalto omofobo è avvenuto nel centro storico, nel pieno della movida genovese. Secondo quanto emerso, il ragazzo è stato seguito, insultato e poi picchiato da almeno tre persone che lo hanno spinto contro un muro e l'hanno insultato. Gli amici della vittima, che hanno cercato di difenderlo, sono stati minacciati e picchiati. Poi i tre aggressori sono scappati. Sul posto le volanti della polizia. Il ragazzo, medicato all'ospedale di Villa Scassi di Sampierdarena, ieri ha sporto denuncia. I tre dovranno rispondere di lesioni aggravate dalla discriminazione razziale.



