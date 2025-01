Ordine avvocati Genova, nessuna incompatibilità per Piciocchi

Nessuna incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato per Pietro Piciocchi, attuale vicesindaco reggente facente funzioni di sindaco e candidato sindaco del centrodestra a Genova. Lo ha deciso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova esprimendo un parere in merito alla possibile incompatibilità tra l'esercizio della professione legale e la carica politica. Piciocchi a fine 2024 è subentrato alla guida del Comune di Genova dopo l'elezione a presidente della Regione Liguria di Marco Bucci.

Noto avvocato amministrativista e tributarista, secondo alcuni Piciocchi avrebbe dovuto sospendersi dall'Ordine degli avvocati in base all'articolo 20 della legge professionale che prevede una serie di cariche politiche incompatibili con la professione forense tra cui i sindaci di città superiori a 500 mila abitanti, come nel caso di Genova.

Dopo la pubblicazione di alcuni articoli di giornale sulla vicenda, il Consiglio dell'Ordine ha affrontato la questione.

"L'approfondimento è più che legittimo e condivisibile sull'applicazione della norma - era stato il commento di Piciocchi - per estensione interpretativa al vicesindaco reggente facente funzioni di sindaco, in attesa di nuove elezioni: mi atterrò scrupolosamente alle indicazioni del mio Ordine, una volta che mi saranno comunicate". Per i colleghi, dunque, il collega può continuare a fare l'avvocato e il sindaco supplente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA